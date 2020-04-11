На фоне ставшего достоянием общественности конфликта Агаты Муцениеце и Павла Прилучного известная актриса Настасья Самбурская резко высказалась о женщинах, которые выносят свою личную жизнь на всеобщее обозрение.

«Бабы известных мужиков с ума посходили, публично закапывают своих бывших, совершенно не думая о будущем своих детей, которых потом будут тыкать этой историей одноклассники, развивая комплекс неполноценности за то, что папаша наркоман, алкоголик и маму бьет. И о мужиках своих не думают, вынося подробности о их зависимостях и косяках на всеобщее обозрение», — написала Самбурская в своем Instagram.

На конкретные личности в своем посте звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» не переходит. И отдельно оговаривается, что не оправдывает мужчин, которые бьют женщин, и баб, драться конечно нельзя, я «категорически за закон против домашнего насилия». Однако она удивляется наивности женщин, которые остаются в доме пьющего десять дней подряд «свалить» куда-нибудь на третий или, на худой конец, на седьмой день.

«Просто привыкли шоу делать из личной жизни. Помер — в Инстаграм, изменил — в Инстаграм, толкнул — сказать в Инстаграме, что побил! Не надо делать из этого норму, по любому поводу сверкать своими грязными труселями», — заявила Самбурская.

Instagram @samburskaya

К слову, раньше Настасья Самбурская признавалась, что переживала домашнее насилие. Известно также, что ее брак с актером Кириллом Дыцевичем продлился всего несколько месяцев. Однако детали этих историй публике не известны.

Как ранее писал 5-tv.ru актриса Агата Муцениеце рассказала в соцсетях, что Павел Прилучный, с которым она находится в состоянии бракоразводного процесса, избил ее и выгоняет с детьми из дома. Конфликт начался во время прямого эфира в Instagram.