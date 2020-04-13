Газовый баллон взорвался в одной из квартир в Санкт-Петербурге. В результате ЧП выбило оконную раму. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с этим моментом.

На кадрах видно, как белая рама падает с большой высоты на землю. Она приземляется рядом с припаркованным под окнами высотки автомобилем. К счастью, в это время там никто не проходил.

Как уточняет 78.ru, газовый баллон взорвался в одной из квартир на Морской набережной в Василеостровском районе. Это произошло 13 апреля около 11 часов утра.

В главке МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что взрыв стал следствием разгерметизации туристического газового баллона объемом 300 миллилитров. Такие используются для горелок. В результате никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за взрыва газа произошел пожар в двух домах в Петербурге.