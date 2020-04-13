Видео: оконную раму выбило в результате взрыва газового баллона в петербургской квартире
В результате происшествия никто не пострадал.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Газовый баллон взорвался в одной из квартир в Санкт-Петербурге. В результате ЧП выбило оконную раму. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с этим моментом.
На кадрах видно, как белая рама падает с большой высоты на землю. Она приземляется рядом с припаркованным под окнами высотки автомобилем. К счастью, в это время там никто не проходил.
Как уточняет 78.ru, газовый баллон взорвался в одной из квартир на Морской набережной в Василеостровском районе. Это произошло 13 апреля около 11 часов утра.
В главке МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что взрыв стал следствием разгерметизации туристического газового баллона объемом 300 миллилитров. Такие используются для горелок. В результате никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за взрыва газа произошел пожар в двух домах в Петербурге.
Читайте также
75%
-0.23 80.54
-0.20
Нашли ошибку?