В результате происшествия никто не пострадал.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Газовый баллон взорвался в одной из квартир в Санкт-Петербурге. В результате ЧП выбило оконную раму. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с этим моментом.

На кадрах видно, как белая рама падает с большой высоты на землю. Она приземляется рядом с припаркованным под окнами высотки автомобилем. К счастью, в это время там никто не проходил.

Как уточняет 78.ru, газовый баллон взорвался в одной из квартир на Морской набережной в Василеостровском районе. Это произошло 13 апреля около 11 часов утра.

В главке МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что взрыв стал следствием разгерметизации туристического газового баллона объемом 300 миллилитров. Такие используются для горелок. В результате никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за взрыва газа произошел пожар в двух домах в Петербурге.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.52
-0.23 80.54
-0.20
Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Последние новости

20:37
Кэти Топурия обнажилась в весеннем лесу — фото
20:28
Сокращение добычи нефти: что сделка ОПЕК+ значит для России и остальных стран
20:14
Поклонники разочаровались в Ким Кардашьян, увидев ее детское фото
20:00
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 апреля
19:56
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч клиентов
19:48
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилища с радиоактивными отходами

Сейчас читают

Почему мужчины и женщины испытывают разные эмоции во время поцелуя?
Стало известно о состоянии вышедшей из комы Надежды Бабкиной
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок