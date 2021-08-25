Как найти свою любовь в интернете и не нарваться на мошенников — советы психолога

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Светлана Александрова
Эксклюзив 1 597

Как правильно преподнести себя на сайте знакомств и не угодить в ловушку аферистов, 5-tv.ru рассказала астролог-психолог Алена Никольская.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru

Сегодня интернет-знакомства как никогда популярны. С одной стороны, у общения через экран есть большой плюс — слабее ощущаются страхи и комплексы, легче представить себя таким, каким бы вы хотели казаться окружающим. Но здесь же таится и главный минус: человек по другую сторону экрана может оказаться далек от того идеала, который вы себе вообразили. Как не угодить в такую западню и правильно преподнести себя, 5-tv.ru рассказала астролог-психолог Алена Никольская.

Первое, на что специалист советует обратить внимание — это фотография на сайте знакомств. Она — как обложка или фантик в большой коробке с конфетами. Открывая ее, люди сначала всегда выбирают самые красивые или необычные.

«Ваша фотография должна быть обязательно открытая и оптимистичная. Вы должны улыбаться… люди, когда смотрят на вашу фотографию, должны видеть, что перед ними открытый, приятный, позитивный человек, который не будет грузить своими проблемами, который открыт миру, открыт к знакомству, соответственно, такому человеку легче и проще написать», — говорит Никольская.

Рекомендует психолог обратить внимание и на интерьер, в котором сделан ваш снимок — ни в коем случае не должно быть каких-то страшных обоев за спиной, не следует размещать фото с шашлыков, пикников и прочих мероприятий. Не нужно сразу выкладывать на сайт снимки с детьми и домашними животными — показать их можно будет позже, во время личного общения. Ну и, конечно, собираясь завести серьезные отношения, ни в коем случае нельзя публиковать снимки в стиле ню.

Очень часто бывает, что люди в реальности оказываются совершенно далеки от того образа, в котором преподносили себя на сайте знакомств, продолжает Алена Никольская. Многие, например, занижают свой возраст, причем существенно, лет на 10-15. Иногда бывает, что размещенные в профайле фотографии не соответствуют действительности. Поэтому очень важным психолог считает через какое-то время после знакомства перейти к общению по видеосвязи или хотя бы по телефону. Иногда даже по голосу можно понять, что это совсем не тот человек, с которым вы хотели бы общаться. Тогда лучше сразу прекратить контакт.

Ну и, конечно, следует помнить про мошенников, которые, к сожалению, попадаются и на сайте знакомств. Это может быть кто-то, кто охотится за вашими деньгами или просто хочет необременительно провести с вами время.

«Несмотря на это, на сайте знакомств огромное количество нормальных людей, которые хотят построить отношения, которые хотят познакомиться и найти себе пару и любовь», — заключила Алена Никольская.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-6 советов, которые помогут быстро восстановиться после тяжелого расставания.

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