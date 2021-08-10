Жизнь с чистого листа: как быстро восстановиться после тяжелого расставания

С депрессивным состоянием после расставания с любимым человеком сталкиваются люди всех возрастов. Кому-то этот период дается достаточно легко, а кто-то подвергает себя различным нравственным страданиям. Однако специалисты уже давно создали «инструкцию», которая позволит в короткий срок забыть прошлые отношения и начать жизнь с чистого листа. Семейный психолог и коуч по отношениям Алексей Скурихин разработал шесть шагов к восстановлению после тяжелого разрыва.

1. Отпустите прошлое

После расставания мало кому удается вывести партнера на откровенный разговор. Поэтому можно разорвать энергетическую связь через письмо, в котором необходимо выписать все негативные чувства. Таким образом разум очистится от ненужных мыслей, и снизится стресс.

2. Поблагодарите партнера за опыт

Выплеснув негатив на бумаге, важно поблагодарить бывшего возлюбленного за опыт. Так вы увидите не только ключевые переломные моменты в прошлых отношениях, но и проанализируете все совершенные ошибки. Эксперты отмечают, что письмо отправлять необязательно. Это скорее способ выплеснуть свои эмоции.

3. Займитесь собой

Направьте все усилия на улучшение себя. Найдите интересное хобби, займитесь спортом, смените прическу, устройте день шопинга — и в скором времени все страдания сойдут на нет.

4. Снимите «якорь»

Чтобы быстрее забыть бывшего возлюбленного, нужно очистить физическое и ментальное пространство — прежде всего, убрать предметы, напоминающие о прошлом партнере. Также хотя бы на время стоит избегать с ним каких-либо встреч. Все эти действия позволят снять психологический негативный «якорь».

5. Переключитесь

Побороть тревогу и депрессию помогут новые увлечения — йога, вязание или рисование пастелью. При этом на выбранной задаче необходимо полностью сконцентрироваться — это не даст лишних поводов мысленно возвращаться к бывшему.

6. Заведите новые знакомства

Теперь самое время привлечь новых партнеров. Однако не стоит сразу кидаться в омут с головой — просто флиртуйте и кокетничайте с противоположным полом, но не более. Также не забудьте присмотреться к человеку — нет ли у него каких-нибудь «скелетов в шкафу».

Данная инструкция была бы неполной без одной немаловажной рекомендации. Поскольку конструктивный выход негативным эмоциям и чувствам после расставания поможет найти только квалифицированный специалист.

«Если так сложилось, что близких рядом в этот самый момент нет, можете обратиться к психологу. Отношения с психологом — это тоже отношения, которые многое могут вам дать», — сообщила психолог Ольга Коротько в интервью сайту Wday.ru.

Эксперт также добавила, что терапевтическая сессия позволит объективно взглянуть на отношения и до конца разорвать энергетическую связь с бывшим возлюбленным, чтобы двигаться дальше.

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