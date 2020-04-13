Основатель детского киножурнала «Ералаш» выложил в сеть очередную порцию снимков, посвященных наследнику.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @boris_grachevsky_

Основатель детского юмористического киножурнала «Ералаш», режиссер Борис Грачевский на своей странице в Instagram сообщил подписчикам, что его супругу — 35-летнюю актрису Екатерину Белоцерковскую и новорожденного сына Филиппа выписали из роддома домой.

«Вот мы и дома! Сынок — Филипп! Добро пожаловать!» — написал в посте Борис Грачевский.

Instagram @boris_grachevsky_

На одном из снимков 71-летний счастливый отец позирует вместе с женой на фоне корзины цветов и ярких воздушных шаров в виде латинских букв, которые составляют имя малыша. На других кадрах улыбающийся Борис Грачевский держит на руках младенца. Самым трогательным стало фото, где Екатерина Белоцерковская кормит сына, держа в руках бутылочку.

Актриса в комментариях нежно и эмоционально поблагодарила мужа, а также призналась ему в любви, отметив, что он самый лучший отец в мире.

«Спасибо тебе за сына! За нашу жизнь! За бесконечную и безграничную любовь! Я люблю тебя! Я ревную тебя! Я схожу с ума от тебя! Ты самый лучший муж и отец в мире! Мы тебя очень сильно любим! Мы без тебя не можем, помни об этом всегда!» — написала Екатерина Белоцерковская.

Подписчики поздравили режиссера и его супругу с радостным событием и пожелали маленькому Филиппу здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что няня новорожденного сына Бориса Грачевского заболела коронавирусом.

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