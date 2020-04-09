Няня новорожденного сына Бориса Грачевского заболела коронавирусом

В семье автора знаменитого киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского прибавление. Недавно супруга Екатерина Белоцерковская подарила 71-летнему режиссеру сына. Однако здесь в планы семьи вмешался коронавирус — диагноз COVID-19 поставили няне ребенка, которую родители выбрали к рождению малыша заранее, пишет «Московский комсомолец».

«Мы заранее выбрали специалиста, она должна была помогать в уходе за ребенком. Но буквально на днях выяснилось, что, к сожалению, эта женщина заболела коронавирусом. Теперь нам предстоят поиски другой няни. Это печально, но при любых обстоятельствах надо верить в лучшее. Я всегда привожу свое же высказывание „Мы будем жить лучше. У нас просто нет другого выхода“», — поделился Грачевский.

Instagram @boris_grachevsky_

Ранее счастливый отец рассказал 5-tv.ru, какого богатыря родила ему супруга. Сына Бориса Грачевского назвали Филиппом. Фотографиями новорожденного режиссер радостно делится с подписчиками в Instagram, отмечая, что он уже очень похож на него.