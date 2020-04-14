Авария произошла вечером 13 апреля в Калининском районе.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru

Момент ДТП с автомобилем каршеринговой компании в Петербурге попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Авария произошла вечером 13 апреля на кольце Северного и Гражданского проспектов в Калининском районе Северной столицы.

На кадрах видно, как водитель Renault Kaptur резко сворачивает со своей полосы вправо, тем самым подрезая Kia Rio. Южнокорейская легковушка упирается в правый задний угол арендованного авто, после чего оно разворачивается в пол-оборота и ложится на крышу.

Как машине тут же подбегают водители других проезжавших мимо транспортных средств. По предварительным данным, все, кто находился в салоне французского кроссовера не пострадали. Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге автомобиль каршеринга перевернулся после маневра.

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