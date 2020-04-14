Олимпийские чемпионы развлекают дочерей в условиях распространения коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @alexei.yagudin, @tatianatotmyanina

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию — супруги Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина устроили детям «путешествие во времени» и показали, каким будет мир после окончания режима самоизоляции. В своих аккаунтах в Instagram прославленные спортсмены выложили видеоролик, снятый во дворе загородного дома.

На кадрах Алексей и Татьяна, а также их дочери Елизавета и Мишель стоят у двери в «другую реальность».

«Поздравляю всех с успешным окончанием карантина. Начало новой недели, понедельник, то есть, это как бы новые возможности. Давайте забудем этот мир карантина и отправимся в другой. Сейчас посмотрю, все ли там спокойно. Чисто?! Вроде да! Пошли?!» — обращается к семье Алексей Ягудин и открывает дверь.

Спортсмен вместе с женой, которая держит в руках собачку, и девочками перешагивают через порог. Вместе с ними в дверной проем пробегает еще один четвероногий питомец и вскоре возвращается на исходную. Глава семейства в красках рассказывает детям о преимуществах реальности, в которую они шагнули.

«Вау! А запах! Вы чувствуете, воздух здесь более свежий! Это абсолютно другой мир! Мир самоизоляции! Закроем дверь, больше не пойдем туда! Забудем тот мир! Останемся в этом! Другие краски вообще!» — восклицает фигурист.

Instagram @alexei.yagudin

В этот момент раздается голос девушки, которая снимала происходящее на камеру мобильного телефона: «Вы собаку в том мире забыли!». Алексей Ягудин не раздумывая резюмировал: «Да хрен с ней!».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ягудин уморил фанатов фото с подушкой и на каблуках.

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