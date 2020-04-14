Видео: Фигуристы Ягудин и Тотьмянина показали детям мир после самоизоляции
Олимпийские чемпионы развлекают дочерей в условиях распространения коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @alexei.yagudin, @tatianatotmyanina
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию — супруги Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина устроили детям «путешествие во времени» и показали, каким будет мир после окончания режима самоизоляции. В своих аккаунтах в Instagram прославленные спортсмены выложили видеоролик, снятый во дворе загородного дома.
На кадрах Алексей и Татьяна, а также их дочери Елизавета и Мишель стоят у двери в «другую реальность».
«Поздравляю всех с успешным окончанием карантина. Начало новой недели, понедельник, то есть, это как бы новые возможности. Давайте забудем этот мир карантина и отправимся в другой. Сейчас посмотрю, все ли там спокойно. Чисто?! Вроде да! Пошли?!» — обращается к семье Алексей Ягудин и открывает дверь.
Спортсмен вместе с женой, которая держит в руках собачку, и девочками перешагивают через порог. Вместе с ними в дверной проем пробегает еще один четвероногий питомец и вскоре возвращается на исходную. Глава семейства в красках рассказывает детям о преимуществах реальности, в которую они шагнули.
«Вау! А запах! Вы чувствуете, воздух здесь более свежий! Это абсолютно другой мир! Мир самоизоляции! Закроем дверь, больше не пойдем туда! Забудем тот мир! Останемся в этом! Другие краски вообще!» — восклицает фигурист.
В этот момент раздается голос девушки, которая снимала происходящее на камеру мобильного телефона: «Вы собаку в том мире забыли!». Алексей Ягудин не раздумывая резюмировал: «Да хрен с ней!».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ягудин уморил фанатов фото с подушкой и на каблуках.
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