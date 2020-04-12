«Ботильоны чьи?!» — Ягудин уморил фанатов фото с подушкой и на каблуках
Фигурист принял участие в популярном челлендже. К созданию образа он подошел с фантазией.
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Фото, видео: Instagram @alexei.yagudin, ТАСС / Валерий Шарифулин
Изоляция открывает в людях новые таланты. Так, фигурист Алексей Ягудин решил принять участие в захватившем пользователей соцсети челлендже #pillowchallenge. Он сделал экспрессивное фото, прикрывшись диванной подушкой с узорами. При этом на ногах у него красовались женские ботильоны на каблуках.
«Аделина Сотникова завела. Платья не ношу, но подушек до хрена, терять возможность поучаствовать в #pillowchallenge нет смысла, делать-то больше нечего. А теперь ждем комментарии: **********…», — написал Ягудин.
Снимок вызвал шквал комментариев, но вопреки опасениям фигуриста пользователи пришли в восторг. Ему даже советовали повесить на гвоздь коньки и податься в артисты. Но больше всего фанатов занимал вопрос, как Ягудину удалось найти женскую обувь, которая была бы впору.
«Леша, где ж вы туфли по размеру нашли?!»
«Ну, подушки ладно, а ботильоны чьи?
«Алексей, вы просто красотка!»
«Теперь мы знаем победителя этого челленджа»;
«Это лучшее, что я видела!» — хохотали поклонники.
Этот смелый кадр не первое проявление креатива в семье Ягудина. Как писал ранее 5-tv.ru, на четвертый день карантина жена фигуриста олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина выложила в Instagram видео, на котором показала фрагмент домашних развлечений с супругом. В кадре она приучает стоящего на четвереньках Ягудина к выполнению простейших собачьих команд.
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