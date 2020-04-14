Художник впечатлил интернет оптической иллюзией с бабочкой, оказавшейся голой моделью

Мастер в области боди-арта превратил обнаженную девушку в насекомое.

Фото, видео: Facebook @johannesstoetterart

Впечатляющее видео с бабочкой итальянского художника Йоганса Штеттера поразило тысячи интернет-пользователей. Мастер в области боди-арта добился эффекта оптической иллюзии: сначала зритель наблюдает в кадре сидящее на цветке насекомое. Вскоре бабочка оказывается моделью.

С помощью красок художник расписал ее обнаженное тело так, чтобы сидящую в определенной позе девушку сходу не удалось отличить от представительницы фауны.

Facebook @johannesstoetterart

Йоганс Штеттер — дважды победитель форума боди-арта в Мюнхене и чемпион мира 2012 года в этом направлении. Мастер черпает вдохновение в природе и создал десятки работ на темы оптической иллюзии, превращая людей в часть ландшафта, орнамента, овощи, растения, животных и насекомых. Последние даются особенно сложно из-за их тонких частей тела.

На каждую работу художника уходит неделя планирования и восемь часов труда. Почти все это время натурщики должны сохранять правильные позы, пока Йоганс работает с красками. Такими средствами Штеттер пытается донести до человечества мысль: окружающее не всегда такое, каким выглядит.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрмитаж призвал косплеить шедевры.

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