Эрмитаж призвал копслеить шедевры
Петербургский музей таким образом призвал любителей искусства принять участие в новом движении.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru
Государственный Эрмитаж призвал любителей искусства присоединиться к новому движению. Любой желающий может принять участие во флешмобе и косплеить шедевры — то есть создавать их копии из подручных материалов, не покидая квартиру.
В ход идут любые предметы, домашние питомцы и даже члены семьи Все работы можно посмотреть в соцсетях по хештегу #эрмитаждома.
С каждым часом творений становится все больше. Конечно, в тренде узнаваемые атрибуты карантина и самоизоляции — маски и перчатки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что национальный оркестр Франции показал, как нужно работать на «удаленке».
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