Эрмитаж призвал копслеить шедевры

Государственный Эрмитаж призвал любителей искусства присоединиться к новому движению. Любой желающий может принять участие во флешмобе и косплеить шедевры — то есть создавать их копии из подручных материалов, не покидая квартиру.

В ход идут любые предметы, домашние питомцы и даже члены семьи Все работы можно посмотреть в соцсетях по хештегу #эрмитаждома.

С каждым часом творений становится все больше. Конечно, в тренде узнаваемые атрибуты карантина и самоизоляции — маски и перчатки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что национальный оркестр Франции показал, как нужно работать на «удаленке».