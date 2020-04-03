Эрмитаж призвал копслеить шедевры

Петербургский музей таким образом призвал любителей искусства принять участие в новом движении.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Государственный Эрмитаж призвал любителей искусства присоединиться к новому движению. Любой желающий может принять участие во флешмобе и косплеить шедевры — то есть создавать их копии из подручных материалов, не покидая квартиру.

В ход идут любые предметы, домашние питомцы и даже члены семьи Все работы можно посмотреть в соцсетях по хештегу #эрмитаждома.

С каждым часом творений становится все больше. Конечно, в тренде узнаваемые атрибуты карантина и самоизоляции — маски и перчатки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что национальный оркестр Франции показал, как нужно работать на «удаленке».

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