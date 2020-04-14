Ведущая программы «Давай поженимся» не угадала причину нежелания наследницы идти по ее стопам.

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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagrgam @_larisa_guzeeva_

Причина, почему дочь Ларисы Гузеевой не хочет идти по ее стопам, удивила поклонников теледивы. Накануне ведущая программы «Давай поженимся» разместила в Instagram подборку видеороликов с наследницей. На них 19-летняя Ольга Бухарова под музыку изображает Джокера, фею и индианку. Почитатели звезды «Жестокого романса» завалили ее вопросами, не хочет ли девушка стать актрисой. Казалось бы, для этого у нее есть все необходимое. Ответ матери разочаровал пользователей.

«Лелька никогда не хотела быть артисткой. Для меня артисты были людьми с другой планеты — небожители, и я мечтала и рвалась в этот мир, для нее великая Удовиченко- тетя Лариса. И это только один пример», — написала Гузеева.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Как выяснилось, телеведущая не угадала истинную причину нежелания дочери стремиться к публичности.

«Мне кажется, причина в моей низкой самооценке», — прокомментировала пост матери Ольга.

Такое объяснение не понравилось подписчикам Гузеевой еще больше.

«Лелька, ты с ума сошла что ли? С такой внешностью как у тебя и низкая самооценка?»

«Вы красивая молодая девушка, откуда у вас эти комплексы?»

«Ты классная, веселая девчонка, какая тут может быть низкая самооценка?» — возмутились комментирующие, но Бухарова больше не ответила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гузеева «изолировалась» от хейтеров.

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