«Откуда комплексы?» — Дочь Гузеевой объяснила, почему не стремится к публичности
Ведущая программы «Давай поженимся» не угадала причину нежелания наследницы идти по ее стопам.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagrgam @_larisa_guzeeva_
Причина, почему дочь Ларисы Гузеевой не хочет идти по ее стопам, удивила поклонников теледивы. Накануне ведущая программы «Давай поженимся» разместила в Instagram подборку видеороликов с наследницей. На них 19-летняя Ольга Бухарова под музыку изображает Джокера, фею и индианку. Почитатели звезды «Жестокого романса» завалили ее вопросами, не хочет ли девушка стать актрисой. Казалось бы, для этого у нее есть все необходимое. Ответ матери разочаровал пользователей.
«Лелька никогда не хотела быть артисткой. Для меня артисты были людьми с другой планеты — небожители, и я мечтала и рвалась в этот мир, для нее великая Удовиченко- тетя Лариса. И это только один пример», — написала Гузеева.
Как выяснилось, телеведущая не угадала истинную причину нежелания дочери стремиться к публичности.
«Мне кажется, причина в моей низкой самооценке», — прокомментировала пост матери Ольга.
Такое объяснение не понравилось подписчикам Гузеевой еще больше.
«Лелька, ты с ума сошла что ли? С такой внешностью как у тебя и низкая самооценка?»
«Вы красивая молодая девушка, откуда у вас эти комплексы?»
«Ты классная, веселая девчонка, какая тут может быть низкая самооценка?» — возмутились комментирующие, но Бухарова больше не ответила.
Ранее 5-tv.ru писал, что Гузеева «изолировалась» от хейтеров.
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