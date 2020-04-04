Голый Тарзан в окне «порадовал» соседей — фото
Известный стриптизер принял солнечные ванны у балконной двери абсолютно обнаженным.
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Фото, видео: Instagram @tarzan___official
Стриптизер Сергей Глушко, известный пол псевдонимом Тарзан, в вынужденной самоизоляции, похоже тоскует по профессии — субботним утром он устроил шоу прямо в окне. На своей странице в Instagram муж Наташи Королевой выложил фото, на котором принимает солнечную ванну, стоя абсолютно обнаженным у балконной двери.
«Чем порадует новый день? Солнце — уже неплохо… Всем здоровья и здравомыслия!» — написал Тарзан под снимком.
Большинство поклонников, а точнее — поклонниц артиста отреагировали на пост очень живо и с удовольствием обсуждают роскошную фигуру 50-летнего бодибилдера. Однако нашлись и те, кого фото оскорбило.
«Соседку напротив порадует вид с балкона»;
«Тарзан, я живу напротив!»
«Не самый лучший ракурс»;
«Совсем совесть потерял»;
«Фу, противно»;
«Стыда ни на грамм не осталось! Одна извилина в башке!»
«Интересно, у него есть одежда домашняя?» — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о юбилейном шоу Тарзана, на котором он изображал на сцене любовные утехи на глазах у Наташи Королевой.
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