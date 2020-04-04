Стриптизер Сергей Глушко, известный пол псевдонимом Тарзан, в вынужденной самоизоляции, похоже тоскует по профессии — субботним утром он устроил шоу прямо в окне. На своей странице в Instagram муж Наташи Королевой выложил фото, на котором принимает солнечную ванну, стоя абсолютно обнаженным у балконной двери.

«Чем порадует новый день? Солнце — уже неплохо… Всем здоровья и здравомыслия!» — написал Тарзан под снимком.

Instagram @tarzan___official

Большинство поклонников, а точнее — поклонниц артиста отреагировали на пост очень живо и с удовольствием обсуждают роскошную фигуру 50-летнего бодибилдера. Однако нашлись и те, кого фото оскорбило.

«Соседку напротив порадует вид с балкона»;

«Тарзан, я живу напротив!»

«Не самый лучший ракурс»;

«Совсем совесть потерял»;

«Фу, противно»;

«Стыда ни на грамм не осталось! Одна извилина в башке!»

«Интересно, у него есть одежда домашняя?» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о юбилейном шоу Тарзана, на котором он изображал на сцене любовные утехи на глазах у Наташи Королевой.