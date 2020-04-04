Известный стриптизер принял солнечные ванны у балконной двери абсолютно обнаженным.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Стриптизер Сергей Глушко, известный пол псевдонимом Тарзан, в вынужденной самоизоляции, похоже тоскует по профессии — субботним утром он устроил шоу прямо в окне. На своей странице в Instagram муж Наташи Королевой выложил фото, на котором принимает солнечную ванну, стоя абсолютно обнаженным у балконной двери.

«Чем порадует новый день? Солнце — уже неплохо… Всем здоровья и здравомыслия!» — написал Тарзан под снимком.

Instagram @tarzan___official

Большинство поклонников, а точнее — поклонниц артиста отреагировали на пост очень живо и с удовольствием обсуждают роскошную фигуру 50-летнего бодибилдера. Однако нашлись и те, кого фото оскорбило.

«Соседку напротив порадует вид с балкона»;

«Тарзан, я живу напротив!»

«Не самый лучший ракурс»;

«Совсем совесть потерял»;

«Фу, противно»;

«Стыда ни на грамм не осталось! Одна извилина в башке!»

«Интересно, у него есть одежда домашняя?» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о юбилейном шоу Тарзана, на котором он изображал на сцене любовные утехи на глазах у Наташи Королевой.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 месяцев, когда рождаются дети, влюбляющие в себя всех вокруг

Последние новости

16:15
«Актрисе выздоровления!» — мать Тимати не уследила за внучкой и та поранилась
16:00
«Мы своих не бросаем»: Россия продолжит эвакуацию своих граждан из-за рубежа
15:51
Авиакомпания S7 прекратила вывоз россиян из Японии, Таиланда и Вьетнама
15:40
«Резкий хлопок, я упала»: пострадавшая о ЧП в пятиэтажке в Орехово-Зуево
15:31
Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом
15:27
Голый Тарзан в окне «порадовал» соседей — фото

Сейчас читают

Врач рассказал, как правильно носить медицинскую маску
«Мы не вечные»: кулинарный телеведущий Сталик Ханкишиев обратился к подписчикам из реанимации
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок