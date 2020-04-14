Приготовить изысканное ресторанное блюдо дома — задача не из простых, думают многие. Однако член ассоциации поваров России, серебряный призер отборочного турнира на кулинарный кубок мира в Люксембурге в 2010 году Анатолий Крюков утверждает обратное.

Гуру кулинарии предложил каждому убедиться в этом самостоятельно на примере приготовления традиционного блюда под названием «Пасха», а также в беседе с 5-tv.ru раскрыл несколько главных секретов, которые заставят гостей попросить добавки.

Необходимые ингридиенты

Для того, чтобы пасха получилась по-настоящему вкусной и нежной необходимо заранее подготовить следующие продукты: 950 граммов обезжиренного творога, 300 миллилитров кондитерских сливок, 500 граммов сахарного песка, 100 граммов яичного желтка, 200 граммов цукатов, 100 граммов изюма, 6 граммов ванильного сахара, 500 граммов сливочного масла и 200 граммов цветочного меда.

Способ приготовления

По словам шеф-повара, самое главное — правильно подготовить творог. Продукт должен быть теплым, а не охлажденным, иначе сделать его «воздушным и пушистым» не получится. Массу следует извлечь из упаковки, взбить миксером со специальной крючкообразной насадкой и несколько раз протереть через сито.

Затем необходимо взбить классическими насадками кондитерские сливки до образования густой массы, которая по мере готовности увеличится в объеме в несколько раз. Яичные желтки, сахар и ванильный сахар следует также взбить в отдельной посуде.

«Желтки должны быть у нас прохладные. Чтобы масса была более однородной и интенсивной в желтки мы добавляем буквально на кончике ножа соль», — уточнил Анатолий Крюков.

Далее сливки, творог и взбитые желтки с сахаром следует перемешать между собой, а также добавить цветочный мед. Затем необходимо подогреть сливочное масло до комнатной температуры, взбить миксером до получения воздушной и нежной массы, а после добавить к общей массе.

«Важное условие: если мы будем вмешивать все ингридиенты, включая цукаты и изюм, которые вы можете заменить на любые другие начинки, более интенсивно и жестко, то масса не будет воздушной и нежной. Важно легкими движениями от низа миски к верху поднимать массу и перемешивать медленными движениями, однородно», — отметил шеф-повар.

После необходимо выложить ингридиенты в форму, у которой есть только борта — без дна. Вниз и по краям следует постелить марлю, смоченную холодной водой, чтобы не было сложностей с извлечением блюда.

«Марля в форме, выкладываем массу. Затем ставим под пресс и убираем в холодильник в среднем на 12-16 часов, чтобы масса сформовалась и не распалась. Приятного аппетита!», — подытожил собеседник 5-tv.ru.

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