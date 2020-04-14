Жена внука Пугачевой снялась в домашней обстановке с любимым шпицем

Модель Алена Краснова показала роскошный особняк и забавного питомца.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Самоизоляция Никиты Преснякова и его жены Алены Красновой проходит в завидно комфортных условиях. Девушка показала это в новом посте для Instagram, посвященном своему питомцу — самке немецкого шпица по имени Джун. Модель снялась с ней на фоне комнаты просторного особняка. Позади нее виден второй этаж и большая барная стойка. Мебель и отделка помещения выполнены в дереве.

На фото Алена одета в джинсы и белую футболку с рисунком кошки. Такой принт она выбрала под тематику написанного ей поста. Краснова посвятила публикацию домашним животным. Вначале супруга внука Аллы Пугачевой рассказала о собаке — милом пушистом комочке, из которого вырос «настоящий монстрик».

Instagram @alenaakrasnova

«Она (Джун — Прим.ред.)хитрюга и частенько хулиганит, когда никто не видит. Понимает каждое слово, сказанное в ее адрес, очень послушная и знает много команд. Тем не менее, к людям относится выборочно, погладить ее или взять на ручки — сложный квест, ибо даже за вкусняшку на свою сторону ее не переманить», — написала девушка.

В последнее время супруги задумываются о кошке, но звезда Instagram переживает, что новый питомец не поладит с Джун. Стоит ли все же рискнуть, она спросила у подписчиков.

В комментариях поклонники успокоили автора: шпицы миролюбивы и уживаются с кошками. Алене посоветовали не боятся и подселить к Джун нового соседа. Тем более, что многим братьям нашим меньшим в последнее время понадобился дом. Хозяева животных отказываются от них из боязни заразиться коронавирусом или из-за невозможности за ними ухаживать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Краснова снялась без мейкапа.

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