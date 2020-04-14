Известная по роли Роксоланы (Хюррем) в сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли не дает поклонникам забыть о себе. Немецко-турецкая актриса стала звездой телевидения, а затем и Instagram, куда периодически выкладывает новые фото в различных образах. На этот раз знаменитость попозировала для модного фотографа Эрмана Истахли и поделилась кадрами необычной фотосессии.

В качестве места для съемок фотограф выбрал длинный, уходящий в темноту коридор. На этом фоне Узерли снялась в полупрозрачном золотистом платье. Его стиль напоминает одеяние греческих жриц. Но в отличие от античной туники этот наряд более воздушен и легко развивается во время ходьбы, чем и пользуется актриса на фото. Свободный, парящий образ дополняют растрепанные волосы.

Instagram @meryemuzerlimeryem

Снимки с раскованной в кадре Мерьем получились настолько удачны, что поклонники в комментариях в большинстве не смогли подобрать слова восторга и ограничились многочисленными любовными «смайликами».

«Умопомрачительный стиль!»

«Мерьем, красотка!»

«Что за прекрасное платье! Что за прекрасная леди!» — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мерьем Узерли спустя семь лет призналась, почему покинула съемки «Великолепного века».