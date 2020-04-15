ОНФ в Петербурге убедился в наличие продуктов первой необходимости на прилавках

Подразделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Петербурге изучает ассортимент товаров первой необходимости в крупных торговых сетях города и магазинах шаговой доступности на фоне введения ограничительных мер из-за коронавируса. По информации некоторых покупателей, в одном из них они столкнулись с отсутствием гречи и риса.

Представители ОНФ отправились в проверочный рейд и проанализировали 24 позиции, утвержденные правительством РФ, которые включают в себя крупы, охлажденное мясо (говядина, баранина, свинина и кура), рыбу, сахар, муку, картофель, лук, капусту, морковь, яблоки, масло сливочное и подсолнечноео, яйца, молоко, а также хлеб.

По данным комиссии, на полках не наблюдается дефицит каких-либо продуктов питания из вышеперечисленных, а также нет необоснованного завышения цен на них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная службы РФ признала, что дефицит все-таки существует.