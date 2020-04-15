ДТП произошло в Калининском районе Северной столицы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; 5-tv.ru

Авария с участием пяти автомобилей произошла накануне вечером в Калининском районе Петербурга. Как передает телеканал 78.ru, на проспекте Маршала Блюхера водитель Hyundai не пропустил Volkswagen и столкнулся с ним.

В результате инцидента у немецкого автомобиля отвалилось колесо, не справившись с управлением автомобилист задел три припаркованных вдоль дороги машины. По словам очевидцев, Volkswagen двигался по проспекту с заметным превышением скорости.

Пострадавших нет, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента ДТП с каршеринговым авто в Петербурге.

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