Бензин подешевел в России

Розничные цены на бензин снижались в России в период с 5 по 12 апреля. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).

В среднем по России АИ-92 подешевел на 4 копейки (0,09%) — до 43,04 рубля за литр. Стоимость АИ-95 снизилась на 3 копейки (0,07%) — до 46,10 рубля за литр. Дизельное топливо, наоборот, подорожало: летнее на 59 копеек (+1,27%) — до 46,96 рубля за литр; зимнее на 13 копеек (+0,27%) — до 48,44 рубля за литр.

Отмечается, что по сравнению с данными на 12 апреля прошлого года и бензин и дизель подорожали. Литр АИ-92 стал дороже на 72 копейки (1,70%); АИ-95 — на 80 копеек (1,77%). Цены на солярку летнюю возросли на 45 копеек (0,97%), зимнюю — на 1,25 рубля (2,65%).

За минувшую неделю сильнее всего АИ-92 подешевел в Республике Хакасия (на 55 копеек за литр), Алтайском крае и Республике Алтай (45 копеек). Цены на АИ-95 стремительнее всего упали в Республике Саха (Якутия) (42 копейки за литр), Алтайском крае и Республике Алтай (40 копеек).

В Москве стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 сохранилась на прежнем уровне — 42,91 рубля и 47,12 рубля за литр соответственно. В Санкт-Петербурге ситуация аналогичная: литр АИ-92 по-прежнему предлагается в среднем по 42,76 рубля, АИ-95 — 46 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия может запретить импорт дешевого бензина на полгода. Инициатором запрета выступило Минэнерго РФ с целью поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов.