ST рассказал о своих онлайн-концертах в режиме самоизоляции
Рэпер отметил, что теряет много денег из-за отмены выступлений.
Фото: Instagram @st_stoizsta
Рэпер Александр Степанов, более известный под псевдонимом ST рассказал, как проводит свои концерты в онлайн-режиме, находясь в самоизоляции. Об этом сообщает HSH.
Артист отметил, что очень тяжело выступать, когда перед тобой нет зрителей, а только камера.
«Давать такие концерты очень тяжело, так как не получаешь обратной энергии от зрителя. Ты работаешь только с камерой, с которой и приходится обмениваться энергией», — рассказал ST.
В том году 4 апреля ST дал онлайн-концерт, который длился 24 часа без перерыва.
Рэпер отметил, что сейчас он, как и большинство его коллег, теряет очень большие деньги из-за режима самоизоляции. И если он затянется, то ST придется туго: у него ребенок и ипотека. Музыканту придется жить только на выплаты из Российского авторского общества.
Александр Степанов также добавил, что усиленно соблюдает режим самоизоляции: он смотрит дома сериалы и много спит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гудков снял новый «карантинный» клип.
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