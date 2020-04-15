Пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО во Владикавказе перевели на удаленку

Подать заявление можно на сайте Министерства обороны РФ.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Во Владикавказе «на удаленку» перевели службу по набору контрактников. Теперь в Южном военном округе для пополнения армии используют социальные сети, сайты трудоустройства и СМИ.

Подать заявление можно на официальном портале Минобороны России. Решение направляется по электронной почте.

Кстати, по сравнению с прошлым годом, интерес жителей Северного Кавказа к службе по контракту вырос на 10%.

Эксперты связывают это с сокращением гражданских рабочих мест из-за пандемии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны РФ рассказали об обстановке в армии в условиях пандемии коронавируса.

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