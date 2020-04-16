«А куда пол поплыл?» — Нюшу заподозрили в использовании фотошопа
Игорь Сивов выложил в Instagram совместное фото с супругой, где фанаты заметили явные признаки обработки.
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Фото, видео: Instagram @igorsivovv, @nyusha_nyusha
Муж популярной певицы Нюши Игорь Сивов выложил в своем Instagram совместное фото с супругой, на котором фанаты разглядели явные признаки фотошопа. На снимке артистка в коротком платье и пиджаке. Длинные и стройные ноги Нюши приковывают взгляд. Однако некоторые подписчики отметили в комментариях, что пол и забор на фото сильно искажены, будто тело певицы уменьшили в фоторедакторе.
«Дрогнула рука мастера фотошопа? Пол, ты уже уехал?»
«А куда пол поплыл?» — поинтересовались пользователи.
Остальные фанаты восхитились красотой пары и пожелали им и их семье счастья.
«Пусть в вашем доме всегда царит любовь и уют»;
«Безумно красивая пара. Сил и здоровья вашей семье», — пожелали пользователи.
Однако после родов певица часто выкладывала фото в сети, где хорошо видна ее фигура. Никаких следов фотошопа подписчики ранее не замечали, а лишь подтверждали, что артистка действительно быстро пришла в форму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша показала, как «заряжается» в красном купальнике на пляже в Дубае.
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