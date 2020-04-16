Муж популярной певицы Нюши Игорь Сивов выложил в своем Instagram совместное фото с супругой, на котором фанаты разглядели явные признаки фотошопа. На снимке артистка в коротком платье и пиджаке. Длинные и стройные ноги Нюши приковывают взгляд. Однако некоторые подписчики отметили в комментариях, что пол и забор на фото сильно искажены, будто тело певицы уменьшили в фоторедакторе.

Instagram @igorsivovv

«Дрогнула рука мастера фотошопа? Пол, ты уже уехал?»

«А куда пол поплыл?» — поинтересовались пользователи.

Остальные фанаты восхитились красотой пары и пожелали им и их семье счастья.

«Пусть в вашем доме всегда царит любовь и уют»;

«Безумно красивая пара. Сил и здоровья вашей семье», — пожелали пользователи.

Однако после родов певица часто выкладывала фото в сети, где хорошо видна ее фигура. Никаких следов фотошопа подписчики ранее не замечали, а лишь подтверждали, что артистка действительно быстро пришла в форму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша показала, как «заряжается» в красном купальнике на пляже в Дубае.