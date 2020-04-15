ФСБ: В Крыму раскрыта агентурная группа украинской разведки, в которую входила завербованная военнослужащая из РФ

В Федеральной службе безопасности РФ сообщили о раскрытии агентурной группы украинской разведки, в которую входила завербованная российская военнослужащая. В настоящий момент, по данным ФСБ, гражданин Украины помещен под стражу, а россиянка находится под домашним арестом по делам о госизмене и шпионаже.

По предварительным данным, задержанные подозреваются в подготовке терактов, попытке похитить сведения, содержащие государственную тайну, а также намерении завербовать россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два теракта предотвращены в Ставропольском крае и в Ханты-мансийском автономном округе.