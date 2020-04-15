ФСБ: В Крыму раскрыта агентурная группа украинской разведки, в которую входила завербованная военнослужащая из РФ
Задержанные подозреваются в подготовке терактов и вербовке россиян.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, ФСБ
В Федеральной службе безопасности РФ сообщили о раскрытии агентурной группы украинской разведки, в которую входила завербованная российская военнослужащая. В настоящий момент, по данным ФСБ, гражданин Украины помещен под стражу, а россиянка находится под домашним арестом по делам о госизмене и шпионаже.
По предварительным данным, задержанные подозреваются в подготовке терактов, попытке похитить сведения, содержащие государственную тайну, а также намерении завербовать россиян.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два теракта предотвращены в Ставропольском крае и в Ханты-мансийском автономном округе.
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