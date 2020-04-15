«Неудобств не будет»: в «Водоканале» назвали причину закрытия общественных туалетов в Петербурге
В пресс-службе «Водоканала» отметили, что туалеты возобновят работу сразу по окончании пандемии коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Общественные туалеты в Петербурге закрыли на период действия режима самоизоляции в городе в связи с пандемией коронавируса. Об этом 5-tv.ru рассказала руководитель по взаимодействию со СМИ департамента связей с общественностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Любовь Суслова.
«В связи с введением в Санкт-Петербурге режима самоизоляции, а также с целью минимизации контактов в период распространения новой коронавирусной инфекции, общественные туалеты, находящиеся в ведении петербургского „Водоканала“, временно приостановили оказание услуг. Это необходимо для противодействия распространению коронавируса», — сообщила Суслова.
По ее словам, принятое решение не станет проблемой для петербуржцев, так как во время изоляции горожане проводят время вне общественных мест. Состояние туалетов поддерживается в должном виде, регулярно проводится санитарная обработка, чтобы к моменту снятия ограничений на передвижение по городу все было готово к работе.
«Приостановление оказания услуг общественных туалетов не принесет существенных неудобств петербуржцам, поскольку режим самоизоляции предусматривает нахождение горожан либо дома, либо при необходимости на работе, где есть туалеты. Все туалеты „Водоканала“ находятся в технически исправном состоянии и готовы возобновить работу в кратчайший срок по прекращению объявленной пандемии. Во всех туалетах проведена полномасштабная санитарная обработка в соответствии со всеми рекомендациями главного санитарного врача по Санкт-Петербургу», — добавила глава пресс-службы «Водоканала».
Ранее 5-tv.ru сообщал, пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из петербургской больницы к возлюбленной. Полиция нашла беглеца в Гатчине менее чем через сутки. За нарушение режима мужчине грозит уголовная ответственность.
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