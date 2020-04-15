Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из петербургской больницы к возлюбленной

Полиция Петербурга обнаружила сбежавшего из Александровской больницы пациента с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о беглеце поступило правоохранителям вечером накануне. Как уточняется, 33-летий житель Северной столицы не дождался результатов анализов на COVID-19 и самовольно покинул медучреждение. По адресу регистрации в Выборгском районе города его не оказалось

Молодого человека нашли ночью в Гатчине по месту жительства его возлюбленной. Полицейских мужчина встретил в маске и перчатках. Пациента отправили обратно в Александровскую больницу.

Материалы по этому инциденту направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Устанавливается круг людей, с которыми мужчина контактировал после побега.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом.

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