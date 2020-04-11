Певица заявила — ни о каких ссорах между ней и Константином Меладзе не может быть и речи, ведь у них «страсть».

«Это мечта Константина — быть со мной 24/7!» — Вера Брежнева о самоизоляции

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

В сети давно гуляют слухи о том, что продюсер Константин Меладзе якобы изменяет своей супруге Вере Брежневой с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Сама Брежнева над подобными сплетнями только смеется.

Поп-дива решила в очередной раз доказать общественности — в ее браке все в порядке. В передаче на YouTube «Люкс ФМ» Вера Брежнева заявила — даже время в самоизоляции не стало проблемой для их с мужем отношений.

«Это мечта Константина — быть со мной 24/7, чем дольше, тем лучше, он счастлив. <…> У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы — грузин и украинка. У нас страсть», — сказала исполнительница.

Вера Брежнева рассказала, что во время самоизоляции большую часть дня каждый член семьи проводит за своими делами. Это позволяет сохранить в доме эмоциональный баланс.

«Мне очень повезло. Дочка занимается онлайн с понедельника по пятницу с утра до вечера. А муж на верхнем этаже сидит в студии и работает. А я прибираю, тренируюсь, провожу прямые эфиры… Потом мы встречаемся на обеде, как будто не виделись полдня», — поделилась певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Брежнева рассказала о подарках от Константина Меладзе. Поп-дива отметила — муж преподносит ей то, что «наполнено любовью».

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