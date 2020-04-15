В результате стрельбы в Москве ранен мужчина

Стрельба произошла на улице Окская в столице. Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате конфликта один из мужчин нанес ранение другому из неустановленного оружия.

Пострадавшего экстренно госпитализировали.

На месте работают экстренные службы города.

Обстоятельства произошедшего уточняются.