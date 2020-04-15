В результате стрельбы в Москве ранен мужчина
По предварительной информации, конфликт между пострадавшим и стрелявшим произошел на улице Окская в Москве.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Стрельба произошла на улице Окская в столице. Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате конфликта один из мужчин нанес ранение другому из неустановленного оружия.
Пострадавшего экстренно госпитализировали.
На месте работают экстренные службы города.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Читайте также
+4° 748 мм рт. ст.
65%
65%
73.71
0.39 80.67
0.55
0.39 80.67
0.55
Нашли ошибку?