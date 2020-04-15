Пять человек погибли в страшном ДТП в Дагестане
Двое из погибших в аварии — дети.
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Фото, видео: Instagram @mvd.dagestan; 5-tv.ru
Пять человек погибли в результате столкновения двух легковушек в Дагестане. Двое из погибших — дети. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Авария произошла на 80 километре автодороги «Махачкала — Верхний Гуниб», между населенными пунктами Урма и Кулецма. По предварительной информации, столкнулись автомобили LADA Priora и «ВАЗ-2110».
«23-летний житель Левашинского района, управляя автомобилем „Лада Приора“, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с „ВАЗ-2110“, которой управлял 41-летний житель села Кадар Буйнакского района», — сказали в ведомстве.
В результате ДТП погибли пять человек, двое из которых — дети. Еще один пострадавший доставлен в местную больницу.
На месте происшествия работают правоохранительные органы и спасательные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести в результате лобового столкновения автомобилей BMW и Mercedes под Оренбургом.
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