Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 16 0

Щит «Эсмина» прошел более 1,6 километра от «Острова мечты» до «Кленового бульвара».

В Москве завершили проходку тоннеля Бирюлевской линии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Собянин: Завершена проходка тоннеля от «Острова мечты» до «Кленового бульвара»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки левого тоннеля между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро. Подробности он написал в своем канале в мессенджере МАКС.

Тоннелепроходческий щит «Эсмина» прошел более 1,6 километра. Часть маршрута пролегала под руслом Москвы-реки. По словам Собянина, работы на участке проходили в сложных условиях.

«Работы велись в условиях сложной гидрогеологии: помимо твердых и полутвердых глин, здесь расположены песчаные и смешанные водонасыщенные грунты», — отметил мэр.

Ранее на этом же участке завершил проходку правого тоннеля щит «Елена».

Всего на Бирюлевской линии запланировано 10 станций. Сейчас строятся восемь из них: «ЗИЛ», «Остров мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Луганская», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская».

Линия протянется более чем на 22 километра от бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. После ее запуска поездки жителей этих районов в центр Москвы станут короче примерно на 30 минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московское центральное кольцо (МЦК) отметило 10-летие. По словам Сергея Собянина, ежедневно этим видом транспорта пользуются около 600 тысяч пассажиров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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