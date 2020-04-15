«Ты смотри, какой огурец!» — Джигарханян оробел на встрече с Пугачевой
В честь дня рождения примадонны российской эстрады Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в Instagram архивное фото.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram @vitalinaromanovskaya
По случаю дня рождения примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в Instagram архивное фото, на котором запечатлена с именинницей и своим бывшим мужем– актером Арменом Джигарханяном.
В кадре Виталина держит слегка смущенного экс-супруга под руку, а рядом стоит певица и улыбается.
В подписи к публикации Цымбалюк-Романовская рассказала историю снимка. Она вспомнила, как Джигарханян несколько оробел на встрече со звездой.
«Я редко видела, чтобы он (Армен Джигарханян — Прим.ред.) когда-либо оробел, но с ним это произошло. Она подошла, уверенно взяла его за плечи и сказала: „Ты смотри, какой огурец!“ Занавес! С днем рождения, Алла Борисовна!» — написала пианистка.
Она также выразила восхищение творчеством Пугачевой и отметила, что репертуар ее песен можно назвать «антологиией отношений мужчины и женщины».
Фанаты присоединились к поздравлениям Цымбалюк-Романовской, а некоторые решили, что пианистка захортела в очередной раз привить интерес публики к своей персоне, публикуя фото со знаменитым бывшим мужем.
«С днем рождения! Долгих лет жизни Алле Борисовне!»
«Опять Армен?» — писали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Цымбалюк-Романовская до сих пор верна Армену Джигарханяну.
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