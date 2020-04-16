Регионы получат 200 миллиардов рублей для решения неотложных социальных задач

Еще 200 миллиардов рублей будут направлены в регионы на решение самых неотложных социальных вопросов. Владимир Путин объявил о новых мерах государственной поддержки. В дополнение к тем, что уже реализует правительство. Все связаны с занятостью населения и доходами граждан в условиях пандемии.

Получить помощь можно будет уже в мае. При этом, дистанционно, не собирая дополнительных справок. Главное требование — сохранить коллектив.

Для тех кто в тяжелые времена не увольняет сотрудников есть беспроцентные кредиты. Правда банки их пока выдают неохотно. Поэтому теперь в качестве гаранта будет выступать государство.

Бизнес тоже получит безвозмездную финансовую помощь. Алексей Лазуренко — о новых инициативах президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил оказать безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу.

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