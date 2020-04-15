Путин поручил оказать безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу
Во время своего обращения президент России заявил, что поддержка предприятиям будет оказываться, исходя из количества сотрудников. На одного работника будет предоставляться 12,1 тысячи рублей.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин во время своего обращения перед совещанием с правительством поручил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса безвозмездную помощь государства. Как уточнил глава РФ, финансовые средства будут рассчитываться, исходя из численности сотрудников компаний. По словам российского лидера, условиям для получения государственной поддержки станет сохранение 90% от штатной численности на 1 апреля.
«Поддержка государства бизнесу будет из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц», — отметил Путин.
Он добавил, что денежные средства на зарплату работников за апрель начнут поступать с 18 мая.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин предложил включить в перечень предприятий малого и среднего предпринимательства непродовольственные магазины.
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