«Снова?!» — Тина Кунаки озадачила фанатов снимками в «интересном» положении
Модель родила своего первенца относительно недавно — всего год назад.
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Фото, видео: Instagram @tinakunakey
Супруга французского актера Венсана Касселя 23-летняя Тина Кунаки озадачила фанатов «беременными» фото. Модель опубликовала в Instagram серию черно-белых снимков, на которых позирует с заметно выпуклым животиком. Стоит отметить, что манекенщица родила своего первенца дочку Амазони относительно недавно — всего год назад.
Поклонники Тины Кунаки пришли в недоумение от фотографий, на которых их кумир вновь предстала беременной. Фанаты тут же начали интересоваться у любимицы — неужели она, и правда, снова ждет ребенка?
«Малыш?»
«Снова?!»
«Это новый?» — написали фолловеры.
Вот только большинство подписчиков Тины Кунаки сразу поняли — их любимица опубликовала в сети старые снимки. Дело в том, что модель поставила на фото геометку — Амазонка. Она как бы намекнула на то, что на фотографиях она беременна своей первой и пока единственной дочкой.
19 апреля 2019 года Тина Кунаки подарила 52-летнему мужу дочку Амазони. Для Венсана Касселя малышка стала третьим ребенком. В 2013 году актер развелся с Моникой Беллуччи. Пара прожила вместе 14 лет. В браке у них родились две дочки: Дева и Леони.
Ранее 5-tv.ru писал, что Венсан Кассель и Тина Кунаки отметили первую годовщину свадьбы.
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