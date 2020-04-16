Супруга французского актера Венсана Касселя 23-летняя Тина Кунаки озадачила фанатов «беременными» фото. Модель опубликовала в Instagram серию черно-белых снимков, на которых позирует с заметно выпуклым животиком. Стоит отметить, что манекенщица родила своего первенца дочку Амазони относительно недавно — всего год назад.

Instagram @tinakunakey

Поклонники Тины Кунаки пришли в недоумение от фотографий, на которых их кумир вновь предстала беременной. Фанаты тут же начали интересоваться у любимицы — неужели она, и правда, снова ждет ребенка?

«Малыш?»

«Снова?!»

«Это новый?» — написали фолловеры.

Вот только большинство подписчиков Тины Кунаки сразу поняли — их любимица опубликовала в сети старые снимки. Дело в том, что модель поставила на фото геометку — Амазонка. Она как бы намекнула на то, что на фотографиях она беременна своей первой и пока единственной дочкой.

19 апреля 2019 года Тина Кунаки подарила 52-летнему мужу дочку Амазони. Для Венсана Касселя малышка стала третьим ребенком. В 2013 году актер развелся с Моникой Беллуччи. Пара прожила вместе 14 лет. В браке у них родились две дочки: Дева и Леони.

Ранее 5-tv.ru писал, что Венсан Кассель и Тина Кунаки отметили первую годовщину свадьбы.