Украинская телеведущая сделала откровенное фото, но забыла придумать хэштег.

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Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk

Бывшая ведущая программы «Орел и решка» Леся Никитюк взбудоражила поклонников, опубликовав в Instagram весьма провокационное фото. На снимке светская львица позирует на постели в короткой кофточке и крошечных джинсовых шортах. Звезда на фотографии лежит на животе, поэтому подписчики смогли в полной мере оценить ее аппетитные формы.

«Як вам такий челендж?» — спросила звезда у подписчиков.

Instagram @lesia_nikituk

Некоторые пользователи соцсети не поняли, о каком конкретно челлендже идет речь — ведь звезда даже не прописала необходимый для этого хэштег. Однако большинству фанатов Леси Никитюк хэштеги не понадобились. Поклонники телеведущей сразу поняли, что речь в ее посте идет о тяготах самоизоляции.

«Это не челлендж, это — жизнь!»

«Вызов уже принят 99% населения!»

«Это же леж лежа — самое любимое упражнение», — написали фолловеры.

Леся Никитюк и до самоизоляции любила похвастаться соблазнительными фото. Однажды она взбудоражила поклонников снимком, на котором позирует топлес, слегка прикрыв свою обнаженную грудь рукой. Есть в ее пикантной коллекции и фотография с «задранными» оголенными ногами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леся Никитюк показала фигуру в золотом наряде.

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