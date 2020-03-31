Очарование и юмор Леси Никитюк не оставляют ее во время домашней самоизоляции. В новом посте звезда «Орла и решки» выложила кадр, на котором стоит в золотом одеянии с открытой спиной и такого же цвета обтягивающих брюках. С присущей ей самоиронией украинская теледива добавила к этому небольшой текст.

«Все эти фото должны быть в модных журналах. Ну, там „Советчица“, „Молодая садовница“, в мужском журнале „Большой перец“. Но журналы не печатают, интервью не берут. Оставлю эту фотку тут», — написала Никитюк.

Instagram @lesia_nikituk

За час пост собрал 17 тысяч «лайков». Подписчики звезды не знали, на что реагировать: притягательный снимок побуждает похвалить фигуру девушки и эффектный наряд, а шутка Леси подбивает на смех. В результате телеведущая собрала положительные отзывы по всем статьям.

«Да, молодая садовница — самое то!»

«Леся! Какая же ты красивая! Твои фотографии должны быть на страницах лучших журналов!»

«Для журнала „Королева юмора“»;

«Очень солнечная фотка! Шикарно получилось»;

«Да это супер, девочка», — отметили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леся Никитюк показала необычную уборку дома во время карантина.