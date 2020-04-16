Дагестанские спортсмены ставят рекорды в самоизоляции— видео
По оценке Минспорта РФ, в эти дни из-за пандемии дома тренируются более трех миллионов российских атлетов.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Стойкость духа и выдержку сейчас демонстрируют дагестанские спортсмены. Чтобы не терять форму в жестких рамках самоизоляции — в ход идут все подручные средства.
Когда в стране возобновятся соревнования, пока никто не знает. Сейчас по всей стране закрыты более пяти тысяч спортивных организаций. По оценке Минспорта, в эти дни дома тренируются более трех миллионов российских атлетов.
И хотя квартиры — это не ринги и спортивные залы, успехи все-таки есть. О домашних рекордах во время карантина расскажет Мурад Магомедов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская гимнастка едва не травмировалась в самоизоляции.
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