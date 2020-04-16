Катер «Раптор» спущен на воду в Петербурге — видео
Суда предназначены для патрулирования прибрежной зоны в любое время суток.
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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru
В Петербурге на воду спустили два новых патрульных катера серии «Раптор». Планируется, что в июне оба войдут в состав Балтийского флота. Сейчас идет подготовка экипажей.
Катера предназначены для патрулирования прибрежной зоны в любое время суток. Также они могут обеспечивать безопасность других судов, доставлять десант с полным вооружением и участвовать в поисково-спасательных работах.
Быстроходные патрульные катера проекта 03160 «Раптор» — проект КБ АО «Ленинградский судостроительный завод „Пелла“». Он был разработан по заданию ВМФ России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что корвет «Ретивый» спущен на воду в Петербурге.
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