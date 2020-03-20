Сестра Ирины Шейк родила третьего ребенка
Девочку назвали Эмили. У Татьяны Петенкиной есть еще дочь Ирина и сын Максим.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @tatianapetenkova
В семье российской супермодели Ирины Шейк радостное событие: ее сестра Татьяна Петенкова родила третьего ребенка.
«Сегодня наша семья стала больше», — написала в своем Instagram многодетная мама.
Свой пост Татьяна сопроводила снимком с мужем и малышкой. Личика девочки не видно, зато написано, что ее зовут Эмили и она родилась ростом 60 сантиметров и весом 4,8 килограмма. Подписчики наперебой поздравляют Петенкову с этим событием, и одной из первых в комментариях поставила сердечко знаменитая сестра.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, старшая сестра Ирины Шейк Татьяна Петенкова живет в Краснодарском крае с супругом Александром, 14-летней дочерью Ириной и шестилетним сыном Максимом. Она занимается разведением породистых собак.
Нашли ошибку?