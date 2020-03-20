Сестра Ирины Шейк родила третьего ребенка

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Светлана Александрова
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Девочку назвали Эмили. У Татьяны Петенкиной есть еще дочь Ирина и сын Максим.

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Фото, видео: Instagram @tatianapetenkova

В семье российской супермодели Ирины Шейк радостное событие: ее сестра Татьяна Петенкова родила третьего ребенка.

«Сегодня наша семья стала больше», — написала в своем Instagram многодетная мама.

Instagram @tatianapetenkova

Свой пост Татьяна сопроводила снимком с мужем и малышкой. Личика девочки не видно, зато написано, что ее зовут Эмили и она родилась ростом 60 сантиметров и весом 4,8 килограмма. Подписчики наперебой поздравляют Петенкову с этим событием, и одной из первых в комментариях поставила сердечко знаменитая сестра.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, старшая сестра Ирины Шейк Татьяна Петенкова живет в Краснодарском крае с супругом Александром, 14-летней дочерью Ириной и шестилетним сыном Максимом. Она занимается разведением породистых собак.

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