Телеведущая отметила, что всему виной режим самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @malinovskaya_tv

Модель, телеведущая Маша Малиновская пожаловалась подписчикам, что она отъелась в самоизоляции. Все дело в том, что знаменитость не может отказаться от вкусной еды. Об этом Мария написала в своем Instagram.

«Месяц карантина и все как в песне Семена Слепакова „Жопа растет"», — написала Малиновская.

Instagram @malinovskaya_tv

Телеведущая поинтересовалась у подписчиков, как перестать постоянно есть. Пользователи отметили, что очень тяжело сдержаться от поедания вкусной еды, особенно в режиме самоизоляции. И у большинства фанатов Марии тоже, оказывается, подобная проблема.

«Закрыться в ванной, дверь забить, сразу мысль в плитке ж есть глина… Глину ж тоже едят?!»

«Тоже толстеем»;

«А завтра у нас снова пончики с кремом и пирожки с картошкой», — прокомментировали пользователи.

Однако подписчики похвалили фигуру Малиновской и добавили, что ей не о чем беспокоиться.

«Классная попа»;

«Машулик! Поправилась чутка! Секси! Тебе очень идет!» — отметили фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Маша Малиновская показала четыре стадии карантина.

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