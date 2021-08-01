ТОП-5 имен женщин, из которых получаются лучшие жены

В звучании женского имени закладывается нрав и жизненные приоритеты его обладательницы. Эзотерики не сомневаются: по тому, как родители назвали дочь, можно определить ее дальнейшее отношение к браку, ведению хозяйства и воспитанию собственных детей. Портал Lisa.ru назвал имена пяти женщин, из которых получаются превосходные жены.

Анна

Эта женщина создана для семьи. С детства она проявляет великодушие и заботу о других. Любит уют и спокойствие. В основном Анна придерживается традиционных взглядов, но готова к развитию. Все это помогает ей создавать счастливый брак и воспитывать детей.

Юлия

С малых лет проявляет ответственность, хотя и бывает непоседлива. Во взрослом возрасте девушка ведет себя сдержанно, в том числе в романтических отношениях. Юлия выходит замуж раз и навсегда. Для нее это взвешенное решение, на которое никто не сможет повлиять.

Наталья

Носительница этого имени будет с супругом и в горе, и в радости. Наталья изо всех сил борется за счастье своей семьи и никогда не променяет его на выгоду. Это спокойный и рассудительный человек, не склонный к скандалам. Она всегда изыщет возможности для примирения.

Ирина

Настоящая хранительница семейного очага. Она готова на любые трудности ради благополучия супруга и детей. Близкие — ее главная ценность в жизни. Многие Ирины обладают отменными кулинарными способностями, и это далеко не единственное их таланты.

Екатерина

Обладательница этого имени чиста и женственна, во всем сохраняет достоинство и способна решать самые сложные проблемы, особенно в семейных отношениях. Екатерина тонко чувствует окружающих, оттого не станет связывать жизнь с первым встречным.

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