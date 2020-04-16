Гендиректор лейбла Black Star Павел «Пашу» Курьянов показал фото своей маленькой дочери подписчикам в Instagram. Он поразился тому, как быстро бежит время и растут дети. На кадре он запечатлен с малышкой на фоне пальм, девочка одета в розовый комбинезон и панаму, а звездный папа предстал с голым торсом, в солнечных очках и кепке.

«Вроде год назад, а так многое изменилось! И в мире, и доча выросла! Все летит и меняется! Важно найти себя, свою семью, свою команду и свое дело, чтобы в сложные моменты ты понимал, что сложности — это временно, и есть вещи на порядок выше», — философски рассудил Пашу.

Instagram @pashuofficial

Поклонники пары пришли в восторг от трогательного фото папы и дочери.

«Какая сладкая булочка»

«У вас такая прекрасная семья!»

«Папина доча!»

«Какая она у вас потешная!»

«Самая хорошенькая!» — восхищались поклонники.

Последнее время Пашу нередко балует фанатов снимками своей дочери. А поначалу, когда в его семье только случилось пополнение, звездная пара — Пашу и Ханна — не спешили показывать малышку. Первый раз, как писал 5-tv.ru, певица Ханна показала публике дочь в мае 2019 года, когда девочке исполнилось семь месяцев.