Госдеп США заподозрил Россию в проведении ядерных испытаний

Сведения о так называемых экспериментах РФ в 2019 году содержатся в официальном докладе дипведомства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Christian Reister, Tass, Alf Jönsson, Norbert Eisele-Hein, Olga Sokolova

Государственный департамент США заподозрил Россию в проведении ядерных испытаний в 2019 году. Соответствующие сведения содержатся в ежегодном докладе дипведомства о соблюдении обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Данные переданы в американский конгресс.

«Соединенные Штаты считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием, которые привели к выходу из ядерной сделки и не соответствуют американскому стандарту нулевой мощности. США не знают, сколько <…> ядерных экспериментов Россия провела в 2019 году», — цитируют «Известия» текст документа.

В то же время в Госдепе выразили обеспокоенность тем, что Москва, возможно, не полностью соблюдает обязательство уведомлять Вашингтон о ядерных испытаниях согласно Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдепартаменте США назвали российское вооружение, которое по их мнению необходимо включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По мнению дипведомства, в перечень должен войти подводный аппарат «Посейдон», крылатая ракета на ядерной тяге и баллистическая ракета воздушного базирования.

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