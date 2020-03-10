В Госдепе назвали российское оружие, которое должно быть включено в СНВ-3

В Госдепартаменте США назвали российское вооружение, которое по их мнению необходимо включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Мы должны обеспечить, чтобы (договор) покрывал не только то, что сейчас покрывает СНВ-3, но и спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3», — цитирует американское внешнеполитическое ведомство ТАСС.

По их мнению в перечень должен войти подводный аппарат «Посейдон», крылатая ракета на ядерной тяге и баллистическая ракета воздушного базирования.

Также во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что президент США Дональд Трамп хотел бы видеть в рамках договора не только Россию, но и Китай. А также все потенциальные угрозы, которые исходят от вооружений нового поколения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин готов подискутировать с Трампом о судьбе СНВ-3.