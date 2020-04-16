Оружие и взрывчатку нашли в машине злоумышленника, открывшего огонь по силовикам в Дагестане
Полицейские попытались остановить автомобиль для проверки документов.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; Instagram@mvd.dagestan
В автомобиле злоумышленника, который открыл огонь по правоохранителям в Табасаранском районе Дагестана 16 апреля, обнаружено автоматическое оружие и самодельное взрывное устройство. Об этом ТАСС сообщили в МВД по региону.
«В ходе осмотра места происшествия в салоне автомашины были обнаружены автоматическое оружие с обрезанным и укороченным стволом, самодельное взрывное устройство, большое количество продуктов питания, мобильные средства связи и полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета», — сообщают силовики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный начал стрелять в полицейских, когда те попытались остановить машину для проверки документов. Злоумышленник был ликвидирован ответным огнем.
Никто из полицейских не пострадал.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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