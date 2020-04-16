В Москве врачи будут бесплатно жить в гостиницах и ездить на такси
Соответствующее постановление подписано столичным мэром Сергеем Собяниным.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Медикам, работающим в московских больницах, где оказывается помощь заразившимся коронавирусом, будут бесплатно предоставляться гостиницы и услуги такси. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно. Оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета», — цитирует сообщение пресс-службы столичной мэрии ТАСС.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, за прошедшие сутки в Москве выявлено 1370 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в столице достигло 16146, скончались 113 пациентов с коронавирусом, 1394 выздоровели. Всего в России диагноз коронавирус подтвердился у 27 938 человек.
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