Соответствующее постановление подписано столичным мэром Сергеем Собяниным.

В Москве врачи будут бесплатно жить в гостиницах и ездить на такси

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Тема:
Эпидемия коронавируса

Медикам, работающим в московских больницах, где оказывается помощь заразившимся коронавирусом, будут бесплатно предоставляться гостиницы и услуги такси. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно. Оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета», — цитирует сообщение пресс-службы столичной мэрии ТАСС.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, за прошедшие сутки в Москве выявлено 1370 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в столице достигло 16146, скончались 113 пациентов с коронавирусом, 1394 выздоровели. Всего в России диагноз коронавирус подтвердился у 27 938 человек.

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Тема:
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