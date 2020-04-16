Количество заразившихся COVID-19 в России на 16 апреля — 27938 человек! Число погибших — 232!

Япония объявила чрезвычайное положение по всей стране из-за угрозы распространения коронавируса

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Тем временем, президент Дональд Трамп заявил, что США прошли пик пандемии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cecilia Fabiano; 5-tv.ru

Япония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса. Число зараженных приближается к девяти тысячам человек. Если раньше режим ЧС был объявлен на территории семи префектур, то теперь по всей стране.

А в США с легкой руки Дональда Трампа объявлен «великий день для всей Америки». По словам главы Белого дома, Штаты прошли пик пандемии. И это несмотря на то, что в стране сохраняется самая тяжелая обстановка в мире. Число заразившихся перевалило за 640 тысяч.

Тем временем, в Бразилии снова подсветили статую Христа в Рио. Теперь она окрасилась в зеленый цвет — в честь военных, которые по всему миру помогают медикам бороться с коронавирусом и обеспечивают порядок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФ к концу апреля будет производить семь миллионов разных видов защитных масок в день.

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