Завкафедрой психиатрии университета имени Пирогова рассказал, какой тип людей легче переносит самоизоляцию
По словам Андрея Шмиловича, тяжелее всего общительным людям, а вот проще всего тем, кто в психозе.
Фото: www.globallookpress.com / Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-
Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии московского РНИМУ имени Пирогова Андрей Шмилович в интервью изданию «Ридус» рассказал, как люди различного психологического склада переносят режим самоизоляции, введенный в России из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
По словам специалиста, тяжелее всего общительным людям, которые нуждаются в постоянном контакте. А легче всего тем, у кого диагностирован психоз: для них является нормой то, что происходит вокруг.
В целом, всем россиянам тяжело оставаться дома. Это доказывает специальный сервис «Яндекса», который измеряет индекс самоизоляции. На прошлой неделе в Москве и других крупных городах России людей на улицах было мало (индекс составлял 3-4 балла), а начиная с 8–9 апреля их стало больше и индекс понизился до 2-3 баллов.
Психиатр добавил, что, несмотря на морально угнетающую обстановку в период пандемии, число обращений к его коллегам в Москве не увеличилось. Он это связывает с тем, что у людей довольно серьезные экономические проблемы.
«Но в ближайшее время психиатры и психологи ожидают волну новых пациентов — большей части тех, кто сейчас находится в самоизоляции, нужна как минимум психологическая помощь», — заметил Андрей Шмилович.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как пережить самоизоляцию.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 17 апр
- Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч
- 17 апр
- РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и летний сезон
- 17 апр
- Собянин не исключил возможности ужесточения ограничительных мер в Москве
- 17 апр
- Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
- 17 апр
- Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
- 17 апр
- Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты
- 17 апр
- Путин: регионы получат еще 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом
- 17 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 апреля
- 17 апр
- В России опробовали новейший метод лечения больных коронавирусом
- 17 апр
- В парках Петербурга за день оштрафовали 30 человек за нарушение самоизоляции
Читайте также
87%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?