Количество заразившихся COVID-19 в России на 17 апреля — 32008 человек! Число погибших — 273!

Завкафедрой психиатрии университета имени Пирогова рассказал, какой тип людей легче переносит самоизоляцию

|
Алиса Старжевская
31

По словам Андрея Шмиловича, тяжелее всего общительным людям, а вот проще всего тем, кто в психозе.

Завкафедрой психиатрии университета имени Пирогова рассказал, какой тип людей легче переносит самоизоляцию

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-

Тема:
Эпидемия коронавируса

Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии московского РНИМУ имени Пирогова Андрей Шмилович в интервью изданию «Ридус» рассказал, как люди различного психологического склада переносят режим самоизоляции, введенный в России из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

По словам специалиста, тяжелее всего общительным людям, которые нуждаются в постоянном контакте. А легче всего тем, у кого диагностирован психоз: для них является нормой то, что происходит вокруг.

В целом, всем россиянам тяжело оставаться дома. Это доказывает специальный сервис «Яндекса», который измеряет индекс самоизоляции. На прошлой неделе в Москве и других крупных городах России людей на улицах было мало (индекс составлял 3-4 балла), а начиная с 8–9 апреля их стало больше и индекс понизился до 2-3 баллов.

Психиатр добавил, что, несмотря на морально угнетающую обстановку в период пандемии, число обращений к его коллегам в Москве не увеличилось. Он это связывает с тем, что у людей довольно серьезные экономические проблемы.

«Но в ближайшее время психиатры и психологи ожидают волну новых пациентов — большей части тех, кто сейчас находится в самоизоляции, нужна как минимум психологическая помощь», — заметил Андрей Шмилович.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как пережить самоизоляцию.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
17 апр
Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч
17 апр
РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и летний сезон
17 апр
Собянин не исключил возможности ужесточения ограничительных мер в Москве
17 апр
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
17 апр
Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
17 апр
Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты
17 апр
Путин: регионы получат еще 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом
17 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 апреля
17 апр
В России опробовали новейший метод лечения больных коронавирусом
17 апр
В парках Петербурга за день оштрафовали 30 человек за нарушение самоизоляции

Читайте также

+2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
Знаки зодиака, нацеленные только на серьезные отношения

Последние новости

23:31
Глава Кургана предложил жителям провести акцию «Бессмертный полк» на балконах
23:14
Завкафедрой психиатрии университета имени Пирогова рассказал, какой тип людей легче переносит самоизоляцию
22:59
Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч
22:50
«Ты очень быстро теперь гоняешь»: внук Винокура сел за руль
22:44
Цетробанк не собирается вводить мораторий на вклады россиян
22:29
Концертный директор Булановой сказала, когда певицу выпишут из больницы

Сейчас читают

ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых могут вывести из себя любого
Что случилось с Татьяной Догилевой? Поклонники опасаются за здоровье актрисы
ТОП-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок