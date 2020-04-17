Завкафедрой психиатрии университета имени Пирогова рассказал, какой тип людей легче переносит самоизоляцию

Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии московского РНИМУ имени Пирогова Андрей Шмилович в интервью изданию «Ридус» рассказал, как люди различного психологического склада переносят режим самоизоляции, введенный в России из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

По словам специалиста, тяжелее всего общительным людям, которые нуждаются в постоянном контакте. А легче всего тем, у кого диагностирован психоз: для них является нормой то, что происходит вокруг.

В целом, всем россиянам тяжело оставаться дома. Это доказывает специальный сервис «Яндекса», который измеряет индекс самоизоляции. На прошлой неделе в Москве и других крупных городах России людей на улицах было мало (индекс составлял 3-4 балла), а начиная с 8–9 апреля их стало больше и индекс понизился до 2-3 баллов.

Психиатр добавил, что, несмотря на морально угнетающую обстановку в период пандемии, число обращений к его коллегам в Москве не увеличилось. Он это связывает с тем, что у людей довольно серьезные экономические проблемы.

«Но в ближайшее время психиатры и психологи ожидают волну новых пациентов — большей части тех, кто сейчас находится в самоизоляции, нужна как минимум психологическая помощь», — заметил Андрей Шмилович.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как пережить самоизоляцию.

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