В Башкирии продлят режим самоизоляции до лета

Режим самоизоляции в целях борьбы с коронавирусом продлят в Башкирии как минимум до конца мая. Об этом заявил во время оперативного совещания глава региона Радий Хабиров. По его словам, эти меры являются непопулярными, но необходимыми.

«Апрель–май — это, вот, как здрасте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», — цитирует чиновника URA.RU.

Он также призвал глав городов быть готовыми к тому, что сидеть дома придется долго, и настраивать на это жителей. Режим самоизоляции в Башкирии был усилен 9 апреля: теперь детям запрещено выходить на улицу с 18 часов до 13 дня, людям старше 65 лет — с 18 часов до 10 утра. На 16 апреля в Башкирии зафиксирован 191 случай заболевания коронавирусом, выздоровели девять человек, умерли пятеро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние сутки число инфицированных коронавирусом в России выросло на 3448 человек.

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