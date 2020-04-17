Председатель правительства отреагировал на заявление Максима Решетникова об убыточности льготных займов для банков.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru

Кабмин направит 48 миллиардов рублей в регионы на выплаты врачам и медработникам, которые спасают пациентов с коронавирусом. Еще 640 миллионов будет выделено на перепрофилирование коечного фонда.

С 18 мая предприниматели начнут получать безвозмездную финансовую помощь. При условии, что сохранят рабочие места. Малому и среднему бизнесу еще должны помочь беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Но банки неохотно работают с такими клиентами. Как сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, для них это убыточно, административные расходы приходится брать на себя.

«Что значит убыточно или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать», — подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Вот я сам с предпринимателями прозванивал в понедельник горячие линии трех банков. Информацию адекватно дают, но кредиты получить нельзя. То рассказывают, что правительство какое-то решение не приняло, то просто говорят: «Звоните позже», — рассказал глава Минэкономразвития.

Премьер поручил министру наладить ежедневный мониторинг за исполнением банками обязательств.

Михаил Мишустин, также, призвал коллег уделить особое внимание пожилым людям. В условиях изоляции их надо обеспечить всем необходимым. После снятия ограничений должна быть восстановлена программа санаторно-курортного лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как получит льготные кредиты в период пандемии коронавируса.

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