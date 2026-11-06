«Выглядит жалко»: Макрона раскритиковали после позорного голосования по бюджету

Марин Ле Пен назвала жалким закат правления Макрона

Французский парламент отклонил проект государственного бюджета на 2027 год: ни один депутат не поддержал документ, а против высказались 458 парламентариев. На фоне политического противостояния лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен резко раскритиковала президента Эммануэля Макрона и назвала происходящее закатом его правления.

Голосование стало очередным испытанием для правительства премьер-министра Себастьена Лекорню, которому необходимо договориться с парламентскими фракциями об утверждении финансового плана страны.

Разногласия касаются не только налогов и государственных расходов, но и того, каким образом Франция должна сокращать бюджетный дефицит. При этом впереди у страны президентские выборы 2027 года, на которых Ле Пен намерена бороться за высший государственный пост.

Что Марин Ле Пен сказала о Макроне

Политик связала провал бюджетного проекта с положением действующего президента и заявила, что произошедшее стало показательным для его администрации.

«Эммануэль Макрон, похоже, побил все возможные рекорды — в том числе и по отклонению бюджета: за него не проголосовал ни один человек, даже его собственные депутаты. Все это говорит о том, что закат его правления выглядит, прямо скажем, довольно жалко», — заявила Ле Пен журналистам, ее слова приводит РИА Новости.

Показательно, что против проекта выступили представители разных политических сил. В частности, против проголосовали 117 депутатов от «Национального объединения» и 63 представителя президентской группы «Вместе за республику».

Почему парламент Франции отклонил бюджет на 2027 год

Голосование состоялось 4 ноября 2026 года в Национальном собрании Франции. Депутаты рассматривали первую часть проекта бюджета, посвященную доходам государства. По официальным данным парламента, в голосовании участвовали 460 человек: 458 подали голоса против принятия документа, двое воздержались. Ни одного голоса за не оказалось.

Обсуждение финансового плана началось еще 13 октября. За это время депутаты внесли в правительственный документ множество поправок. Разные политические силы предлагали собственные способы пополнения казны, изменения налоговой системы и сокращения расходов.

На что правительство Франции собиралось потратить деньги

Спор вокруг бюджета связан с непростой ситуацией в государственных финансах. Франции необходимо одновременно обеспечивать работу социальных институтов, финансировать государственные программы и сокращать дефицит, который остается одним из главных экономических вызовов для страны.

Первоначальный проект, представленный правительством 1 октября, предусматривал сокращение государственного дефицита до 5% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2027 году. Для достижения этой цели власти рассчитывали провести бюджетную корректировку на 54 миллиарда евро.

По информации министерства экономики Франции, в 2026 году дефицит прогнозировался на уровне 5,4% ВВП. Одновременно увеличивается стоимость обслуживания государственного долга: расходы на выплату процентов в 2027 году должны составить 91,2 миллиарда евро против 79,2 миллиарда евро годом ранее.

Эти обстоятельства ограничивают возможности правительства финансировать новые программы без дополнительных доходов или сокращения других статей расходов.

В первоначальном варианте бюджета предлагались дополнительные налоговые меры для крупного бизнеса, пересмотр отдельных налоговых льгот и заморозка некоторых социальных выплат. В частности, правительство планировало временно отказаться от индексации персональной жилищной помощи в 2027 году.

Что будет с бюджетом Франции после голосования

Несмотря на провал в Национальном собрании, бюджетный процесс не завершился. Теперь первоначальную версию документа, подготовленную правительством, должен рассмотреть Сенат. Обсуждение в верхней палате парламента запланировано на 20 ноября, а голосование по проекту — на 9 декабря.

После этого представители обеих палат смогут попытаться согласовать общий вариант документа. Для этого предусмотрена смешанная комиссия, в которую входят депутаты и сенаторы.

Однако договориться будет непросто: у правительства нет устойчивого большинства в Национальном собрании, а позиции политических фракций по налогам и государственным расходам существенно различаются.

Если компромисс не удастся найти, у премьер-министра Себастьена Лекорню останутся другие варианты. Один из них — применение статьи 49.3 Конституции Франции. Она позволяет правительству провести законопроект без обычного голосования в Национальном собрании, если депутаты не примут вотум недоверия кабинету министров.

Другой возможный механизм — принятие бюджета посредством ордонанса. Согласно конституционной процедуре, если парламент не завершит рассмотрение финансового законопроекта в течение 70 дней, правительство получает возможность использовать этот инструмент. В 2026 году установленный срок истекает 17 декабря.

Как отметил RTL, подобный сценарий может стать исключительным решением: конституционалист Бенжамен Морель, комментируя ситуацию радиостанции, указал, что такого прецедента прежде не было.

Ордонанс во Франции — акт правительства, принимаемый на основании специального разрешения парламента для оперативного регулирования определенных вопросов.

Как Марин Ле Пен готовится к выборам президента Франции

Бюджетный конфликт разворачивается на фоне подготовки к президентским выборам 2027 года. Марин Ле Пен остается одной из центральных фигур французской политической кампании. Она возглавляет парламентскую фракцию «Национального объединения» и выступает с критикой экономического курса действующего руководства страны.

В октябре 2026 года партия представила собственный вариант бюджетной политики. Ле Пен заявила о намерении добиться экономии в размере 140 миллиардов евро к 2032 году по сравнению с 2026 годом. Среди предложений — сокращение государственных расходов, пересмотр налоговой системы и изменение отдельных социальных программ.

Политик также выступила за введение так называемого золотого бюджетного правила. Оно предполагает закрепление в Конституции ограничений на размер дефицита, которые должны будут соблюдать правительство и парламент.

О политических позициях перед предстоящими выборами говорят и результаты социологических исследований. Согласно опросу Toluna Harris Interactive, проведенному 19–21 октября для телеканала M6 и радиостанции RTL, в различных сценариях первого тура Ле Пен набирает от 33% до 35% голосов.

Жан-Люк Меланшон, основатель партии «Непокорившаяся Франция», в зависимости от состава возможных участников получает 17–19%. Эдуард Филипп, занимавший пост премьер-министра при Макроне, набирает от 13% до 16%.

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